Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 17 settembre 2023

Torna oggi, 17 settembre 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 17 settembre 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 17 settembre

Oggi, 17 settembre 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Per il primo appuntamento della nuova stagione, Mara Venier accoglie in uno studio rinnovato Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni che è stato ucciso durante la lite per un parcheggio fuori da un pub nella centralissima piazza Municipio a Napoli. Per questo barbaro atto è stato fermato un ragazzo di 17 anni che davanti agli inquirenti ha ammesso di aver sparato tre volte, spiegando però di averlo fatto per difendersi. Una versione la sua che contrasta però con le immagini delle camere di video sorveglianza.

La donna, dopo l’uccisione del figlio da parte di un 16enne con precedenti ha chiesto una riforma della giustizia minorile con l’abbassamento dell’età imputabile e la certezza della pena per chi commette reati particolarmente gravi. Sarà dunque un racconto molto forte e toccante per aprire la nuova edizione di Domenica In. Spazio poi all’intrattenimento e alla musica con ospiti Stash, i Pooh, Riccardo Garrone e Matteo Bocelli. E ancora il grande Carlo Verdone, per promuovere la nuova stagione di Vita da Carlo.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 17 settembre 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.