Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 17 marzo 2024

Torna oggi, 17 marzo 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 17 marzo 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 17 marzo

Oggi, 17 marzo 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con una lunga intervista ad Alessandra Mussolini. La parlamentare europea del gruppo del Partito Popolare Europeo sarà protagonista di un lungo faccia a faccia con Mara Venier. Spazio poi ad un ricordo di Gabriella Ferri. Il 3 aprile saranno vent’anni che la cantante romana ci ha lasciati. Per ricordarla in studio con zia Mara ci saranno il figlio Seva e la cantante Syria, di questi tempi a teatro con uno spettacolo diretto da Pino Strabioli, pure lui ospite in studio, dal titolo “Perchè non canti più“. Ospite poi per una lunga chiacchierata con Mara Venier la conduttrice di “Citofonare Rai2” Simona Ventura.

Si passa poi alla musica con ospite in studio uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano ovvero Michele Zarrillo. Ancora musica poi con Amedeo Minghi, protagonista a Viva Rai2 con un brano/tormentone ispirato a quel famoso “Andate a dormire” detto dalla mamma di Fiorello in diretta durante una delle puntate notturne di Viva Sanremo. Si chiude poi con la presenza in studio dell’attuale conduttore di “Boss in incognito” Max Giusti. Il programma è in onda il lunedì sera in prima serata su Rai2.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 17 marzo 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.