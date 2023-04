Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 16 aprile 2023

Torna oggi, 16 aprile 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 16 aprile 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 16 aprile

Oggi, 16 aprile 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In primo piano un incontro con Piero Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. La donna ha chiesto di poter incontrare la premier Giorgia Meloni: “Qualche settimana fa, ho chiesto sia telefonicamente e poi come mi era stato consigliato anche per mezzo una mail alla dottoressa Scurti, un incontro con il nostro Presidente del Consiglio. Oltre ad essere un istituzione, vorrei parlarle da mamma a mamma. Sto attendendo risposta. Speriamo bene”, aveva scritto sui social.

Seguirà una lunga intervista a Elisabetta Gregoraci che sarà nello studio di zia Mara insieme al papà Mario. E ancora per rivivere le emozioni dello storico locale milanese del Derby arriveranno Cochi e Renato, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo Jannacci.

Spazio poi alla musica con Rocco Hunt che canterà il suo nuovo pezzo “Non litighiamo più”, dedicato ai leoni da tastiera del web. Infine si racconterà a Domenica In Stefania Pezzopane, politica del PD, di cui si è parlato negli ultimi giorni per la fine della lunga storia con Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande fratello, modello e spogliarellista. La loro relazione in passato aveva fatto discutere, anche per la grossa differenza d’età tra i due.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 16 aprile 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.