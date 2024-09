Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 15 settembre 2024

Torna oggi, 15 settembre 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 15 settembre 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 15 settembre

La nuova edizione del talk show si presenterà al pubblico in una veste del tutto rinnovata: lo studio sarà completamente nuovo, così come la grafica, mentre in apertura ci sarà spazio per un talk show dedicato ai temi di attualità del momento. Stando a quanto si apprende, la prima puntata del 15 settembre dedicherà spazio al ricordo di Luca Giurato, il giornalista – storico amico del programma e di Mara Venier – morto nei giorni scorsi all’età di 84 anni dopo un infarto fulminante.

Ospite in studio ci sarà di Renzo Arbore: il conduttore televisivo si racconterà in una lunga intervista a 360 gradi, rievocando anche il periodo della sua storia d’amore con la conduttrice veneta. Ci sarà anche un nuovo gioco con il pubblico da casa incentrato sulla storia del programma di Rai 1 e in particolar modo sulle edizioni condotte da Venier.

Non mancherà poi il mondo della musica: tra gli ospiti previsti al debutto spicca il nome di Sal Da Vinci. Il popolare cantautore partenopeo è reduce dal successo estivo del suo brano “Rossetto e caffè”, che ha scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 15 settembre 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.