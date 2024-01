Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 14 gennaio 2024

Torna oggi, 14 gennaio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 14 gennaio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 14 gennaio

Oggi, 14 gennaio 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con lo spazio Tutti pazzi per Sanremo, dedicato al Festival. Tra gli ospiti Bobby Solo, Mal, Maurizio Vandelli, Wilma Goich, Nicola Di Bari, Tiziana Rivale. Francesca Alotta e l’immancabile Marino Bartoletti. Spazio poi all’intervista a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice di Pronto chi gioca?. E ancora Danny Quinn, figlio di Anthony, che condusse il Sanremo del 1989. Spazio infine al regista ed attore Luca Barbareschi, che torna su Rai 3 con In barba a tutto.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 14 gennaio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.