Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 11 giugno 2023

Torna oggi, 11 giugno 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 11 giugno 2023 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi 11 giugno

Oggi, 11 giugno 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si tratta dell’ultima puntata di questa stagione. Innanzitutto ci sarà una grande festa proprio dedicata al programma, perché sono i 30 anni dalla prima edizione condotta da Mara Venier. Per questo in studio ci saranno tanti amici per festeggiare questo importante traguardo: Andrea Roncato, Giucas Casella, Francesca Alotta. Don Mazzi (al telefono), Attilio Fontana, Paolo De Andreis, Paolo Marcati, Massimo Cinque, Nello Buongiorno e Maurizio Vandelli.

E ancora Al Bano, per festeggiare i suoi 80 anni, ovviamente ascoltando anche le sue più celebri canzoni. In studio anche la figlia del cantante Jasmine. Sempre per lo spazio musicale ci sarà Orietta Berti. Con lei Fabio Rovazzi per la loro hit estiva La discoteca italiana. Da non perdere una commovente intervista con Mauro Coruzzi, in arte Platinette, da poco rientrato in televisione a Italia si, dopo la malattia che lo ha colpito mesi fa. E per finire Sal De Vinci, Giuseppe Gambi, Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 11 giugno 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.