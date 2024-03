Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 10 marzo 2024

Torna oggi, 10 marzo 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 10 marzo 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 10 marzo

Oggi, 10 marzo 2024, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. In primo piano uno spazio dedicato completamente alla grande musica di ogni tempo. Ospiti di questo blocco Tony Dallara, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Sandro Giacobbe, Marco Ferradini, Nino Buonocore, Pierdavide Carone, i Jalisse, Pino Strabioli e Tiziana Rivale. A seguire una grande attrice come Laura Valente, per promuovere il film tv “Folle d’amore”, in onda giovedì su Rai 1, che racconterà la vita e le opere della poetessa Alda Merini. Spazio poi a un grande maestro della musica italiana, Roberto Vecchioni, pronto a raccontarsi tra carriera e vita privata. Infine ci saranno Maninni, Alketa Vejsiu, cantante e conduttrice albanese, e un grande amico di Mara Venier, Alberto Matano, che questa notte su Rai 1 condurrà lo speciale per la cerimonia di premiazione degli Oscar.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 10 marzo 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.