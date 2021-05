Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 maggio 2021

Torna oggi, 30 maggio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 30 maggio 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 30 maggio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Si partirà come consuetudine con lo spazio dedicato al Covid che vedrà in studio il professor Pierpaolo Sileri, noto sottosegretario negli ultimi due governi della nostra Repubblica. Con lui la professoressa Maria Rita Gismondo ed il giornalista ed ex direttore della Rete 1 Mauro Mazza. In collegamento la conduttrice di Unomattina in famiglia Monica Setta e la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi.

Si passerà poi all’intrattenimento e allo spettacolo con un collegamento con l’Arena di Verona con i ragazzi del Volo che saranno protagonisti il sabato successivo di un Concerto evento in onore del Maestro Ennio Morricone, serata questa che verrà ripresa in diretta dalle telecamere della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il concerto che vedrà anche la partecipazione del Maestro Andrea Morricone, ripercorrerà lo straordinario repertorio di Ennio Morricone, con l’orchestra guidata dal Maestro Marcello Rota.

A Domenica In poi altri ospiti. Verrà ricordato Little Tony, grande cantautore della nostra musica leggera con sua figlia Cristiana Ciacci ed i suoi grandi amici Bobby Solo, Rosanna Fratello, Pupo, Mal ed in collegamento Albano e Rita Pavone. Sempre per il mondo delle sette note in studio con Mara ci sarà Anna Tatangelo che presenterà il suo nuovo singolo “Serenata“. Spazio poi anche al mondo del cinema con Micaela Ramazzotti ed al film che l’ha vista fra i protagonisti con Giampaolo Morelli, ovvero “Maledetta primavera“, pellicola diretta da Elisa Amoruso. Dopo il Tg1 flash Mara Venier condurrà con Carlo Conti la finale dello Zecchino d’oro. Lei condurrà dallo studio romano da dove va in onda Domenica in e lui dall’Antoniano di Bologna.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 30 maggio 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

