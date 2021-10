Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 ottobre 2021

Torna oggi, 3 ottobre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 3 ottobre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 3 ottobre

La terza puntata della stagione vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. Lo studio, per questa nuova edizione, è stato in parte rinnovato per accogliere tutti gli ospiti che saranno invitati nel salotto di “zia Mara” per le sue interviste one-to-one che riescono a far emergere lati inediti del carattere e della personalità dei suoi ospiti. Presente anche la band di Domenica In diretta anche quest’anno dal Maestro Stefano Magnanensi. In questa nuova edizione sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, ma sempre con un occhio attento all’attualità con interviste e approfondimenti sui temi caldi della settimana: dall’andamento della campagna vaccinale, al ‘green pass’, ai casi di cronaca più significativi. Ci saranno anche giochi e rubriche di varia natura all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento con un’attenzione particolare al territorio. Tra gli ospiti della terza puntata, in onda oggi – 3 ottobre 2021 -, ci saranno le gemelle, Alice ed Ellen Kessler. In ogni puntata sarà presente Don Mazzi. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 3 ottobre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 3 ottobre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

