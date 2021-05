Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 maggio 2021

Torna oggi, 16 maggio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 16 maggio 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 16 maggio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. Ospiti in studio di Mara Venier il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri, insieme con lui il Professor Francesco Vaia. In collegamento da Milano Alessandro Sallusti e Giovanna Botteri. Sempre in questo spazio, in collegamento, il cantante Peppino Di Capri.

Si parlerà poi del caso di cronaca che vede protagonista Denise Pipitone, in studio per discutere di questo il conduttore della Vita in diretta Alberto Matano ed in collegamento il legale di Piera Maggio, avvocato Giacomo Frazzitta. Spazio poi alla celebrazione dell’attrice Sandra Milo, fresca vincitrice del premio David di Donatello alla carriera. Per la musica in studio Ermal Meta che canterà il suo nuovo singolo dal titolo “Uno”.

Nel corso della puntata di oggi, 16 maggio 2021, di Domenica in ci sarà poi un lungo spazio dedicato a Francesco Nuti, che da poco ha festeggiato il suo compleanno. In studio per festeggiare l’attore e regista toscano ci sarà la figlia Ginevra Nuti e la sua mamma Annamaria Malipiero, che è stata per otto anni compagna di Francesco. Sempre in questo spazio dedicato a Francesco Nuti ci saranno molti amici dello sfortunato attore e regista fiorentino, sia in collegamento che per video messaggio, fra questi il cantautore Marco Masini. Sempre per la musica poi spazio al cantante spagnolo Alvaro Soler che canterà il suo ultimo singolo dal titolo “Magia”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 16 maggio 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

Come vedere Rai 1 anche in streaming