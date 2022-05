Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 maggio 2022

Torna oggi, 8 maggio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 8 maggio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 8 maggio

Oggi, 8 maggio 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si partirà da Giovanna Ralli, attrice fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera, per una lunga intervista sulla sua vita professionale e privata. In studio anche Manuel Bortuzzo, per lanciare insieme al papà Franco il film Rinascere, in onda questa sera su Rai 1. Alessio Boni interpreta il padre di Manuel, mentre Manuel è interpretato da Giancarlo Commare. Per la pagina musicale Mara Venier intervisterà Elisa, che si esibirà in un medley di alcuni suoi straordinari successi. Con lei ci sarà anche l’attrice Matilda De Angelis, insieme cantano la canzone “Litoranea“, nuovo singolo della cantautrice friulana. Ci sarà poi uno storico amico di Domenica In, Giucas Casella. E ancora in collegamento da Torino Mahmood e Blanco, pronti per l’Eurovision. Infine Francesco Merola con la sua promessa sposa Marianna Mercurio e per l’angolo letterario in studio con Mara il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, per parlare del suo libro “I diavoli” da cui è stata tratta la serie di successo di Sky.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 l’8 maggio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.