Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 6 febbraio 2022

Torna oggi, 6 febbraio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 6 febbraio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 6 febbraio

La puntata di oggi è decisamente speciale: si tratta infatti di quella dedicata, come da tradizione, al Festival di Sanremo, il giorno dopo la fine di questa 72esima edizione e quindi dopo la proclamazione del vincitore. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica In con Mara Venier per domenica 30 gennaio a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1. Nello studio direttamente da Sanremo ci saranno tutti i cantanti del Festival. La puntata di oggi, 6 febbraio, inizierà alle 14 e andrà avanti fino alle ore 18:45 quando la linea passerà al consueto appuntamento con il gioco a premi L’Eredità. Nelle quasi 5 ore di trasmissione in diretta non solo riascolteremo i brani che hanno animato Sanremo 2022, ma potremo anche vedere i cantanti del Festival dialogare e rispondere alle domande degli ospiti e dei giornalisti.

Ospite di Domenica in, anche nelle vesti di opinionista del Festival, l’attore, regista e cantante Christian De Sica. Poi per commentare le canzoni e tutto ciò che ha gravitato attorno al Festival ci sarà Nunzia De Girolamo, che ha condotto e condurrà su Rai 1 Ciao maschio, proprio con Drusilla Foer, fra le co-conduttrici di Sanremo 2022. Tornano poi a Domenica in Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti e tanti altri. Inoltre è prevista la presenza in teatro di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, protagonisti di divertenti siparietti durante le serate del Festival direttamente dalla nave di Costa Toscana.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 6 febbraio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.