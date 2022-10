Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 ottobre 2022

Torna oggi, 30 ottobre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 30 ottobre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 30 ottobre

Oggi, 30 ottobre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte anche questa settimana con un talk dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, di cui ieri è andata in onda la quarta puntata. In studio ci saranno alcuni protagonisti come Giampiero Mughini e Paola Barale. Gli opinionisti che discuteranno dei temi più caldi di Ballando saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli.

Un momento particolarmente toccante sarà quello in cui si parlerà di Franco Gatti, il “baffo” dei Ricchi e poveri recentemente scomparso. Ospite in studio di Mara Venier la moglie del cantante, Stefania Picasso, e la storica componente del gruppo Marina Occhiena. Per la pagina del cinema troviamo grandi attori come Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, per parlare della pellicola di Roberto Andò La stranezza. E ancora Michele Placido per parlare del suo ultimo film L’ombra di Caravaggio, in cui si racconta la complicata e avventurosa vita di Michelangelo Merisi.

Lo spazio musicale è rappresentato da uno dei cantanti più in voga del momento, che ha avuto grande successo dopo l’ultimo Festival di Sanremo e attualmente è uno dei giudici di X Factor, stiamo parlando di Dargen D’Amico. Infine un momento molto toccante con in studio Don Antonio Mazzi, insieme a Vittorio Pisano il papà delle due sorelle, Giulia e Alessia di 15 e 17 anni investite questa estate da un treno Frecciarossa nella stazione ferroviaria di Riccione.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 30 ottobre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.