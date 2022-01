Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 gennaio 2022

Torna oggi, 30 gennaio 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 30 gennaio 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 30 gennaio

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier. L’apertura sarà dedicata all’aggiornamento sulla situazione sanitaria legata all’epidemia da Covid 19 con il consueto talk che vedrà ospiti il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Professor Matteo Bassetti, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e Roby Facchinetti che eseguirà il brano “Rinascerò Rinascerai” e “Noi due nel mondo e nell’anima“. Sempre per questo spazio in collegamento il direttore di Libero Alessandro Sallusti,e la giornalista Rai Giovanna Botteri. In studio poi la grande Loretta Goggi, quindi l’appuntamento con la rubrica Tutti pazzi per Sanremo con protagonisti Ron, vincitore di una edizione del Festival con la canzone “Vorrei incontrati fra cent’anni” che canterà insieme al brano “Almeno pensami”. Poi ospite di questo spazio Shel Shapiro con i brani “La leggenda dell’amore eterno” e “Bisogna saper perdere“ e ancora un amico ormai fisso di Domenica in, ovvero Bobby Solo che canterà con la sua band “Quando vedrai la mia ragazza”, “Che sarà” e “Io che non vivo“. Opinionisti di Tutti pazzi per Sanremo le due colonne di questa rubrica, ovvero Pierluigi Diaco e Marino Bartoletti, insieme ad Alba Parietti e Pino Strabioli. Collegamento infine con Sanremo dove 48 ore dopo avrà inizio il Festival della canzone italiana 2022 con Giovanna Civitillo. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica In con Mara Venier per domenica 30 gennaio a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 30 gennaio 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.