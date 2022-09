Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 settembre 2022

Torna oggi, 25 settembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 25 settembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 25 settembre

Oggi, 25 settembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con Milly Carlucci, che sarà presente in studio insieme a tutto il cast dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, in partenza su Rai 1 sabato 8 ottobre. Farà poi visita a zia Mara Luciana Littizzetto, poi per il mondo della canzone arriverà Elodie. Si passa al cinema con uno degli attori più in vista degli ultimi anni, soprattutto per quel che riguarda il mondo della fiction: Lino Guanciale, che è fra gli interpreti della nuova serie di Rai 1 Sopravvissuti, che si prepara a sfidare da lunedì 3 ottobre il varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7. Poi ancora musica con Francesco Gabbani, uno dei trionfatori dell’estate canora appena terminata, quindi per il cinema in studio con Mara Venier ci saranno Pupi Avati e Sergio Castellitto, rispettivamente regista e interprete del lungometraggio Dante, in uscita il 29 settembre nelle sale italiane.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 25 settembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.