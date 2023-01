Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 gennaio 2023

Torna oggi, 22 gennaio 2023, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 22 gennaio 2023 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 22 gennaio

Oggi, 22 gennaio 2023, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Mara Venier ricorderà nella prima parte della trasmissione Gina Lollobrigida, la grande attrice scomparsa nei giorni scorsi a 95 anni e amica stretta della conduttrice. Ci sarà inoltre un interessante faccia a faccia tra Mara e Andrea Piazzolla, la persona che è stata più vicina a Gina in tutti questi anni. Poi saranno in studio Adriano Aragozzini, Antonio Ingroia, avvocato di Gina, quindi il cardiologo dell’attrice Francesco Ruggiero.

Torna poi il talk su Sanremo 2023, ormai sempre più vicino, con gli opinionisti Marino Bartoletti e Francesca Barra, quindi tornano dopo il successo di settimana scorsa Bobby Solo e Gigliola Cinquetti con Mal. E ancora dei protagonisti degli anni passati del Festival come i Jalisse e Francesca Alotta. Poi una lunga e importante intervista a Franca Gandolfi, la moglie del grande Domenico Modugno, per raccontare e ricordare uno dei cantanti che hanno rivoluzionato la musica italiana.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 22 gennaio 2023. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.