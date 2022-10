Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 ottobre 2022

Torna oggi, 16 ottobre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 16 ottobre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 16 ottobre

Oggi, 16 ottobre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con un talk dedicato a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, di cui ieri è andata in onda la seconda puntata. In studio ci saranno alcuni protagonisti come Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, Giampiero Mughini e Alessandro Egger. Inoltre ci sarà Iva Zanicchi, che poi rimarrà con Mara Venier per una lunga intervista sulla sua straordinaria carriera. Una delle voci più belle della musica italiana, che ha scritto anche importanti pagine di televisione con programmi come Ok il prezzo è giusto.

Sempre da Ballando con le stelle ospite di Domenica In è Enrico Montesano. Il grande attore negli ultimi anni è stato spesso travolto dalle polemiche per le sue idee no vax e complottiste. Per quanto riguarda la pagina del cinema, ospite sarà Kim Rossi Stuart, un attore che difficilmente accetta di andare in tv. Da poco è uscito un film di cui è regista, Brado. Per la musica in studio troveremo Alan Sorrenti e Dargen D’Amico. E ancora la giornalista Ilaria D’Amico che parlerà del suo nuovo programma in arrivo su Rai 2.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 16 ottobre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.