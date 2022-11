Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 13 novembre 2022

Torna oggi, 13 novembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 13 novembre 2022 su Rai 1.

Oggi, 13 novembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Si parte con un talk su Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Per parlare della puntata di ieri, ci saranno i concorrenti di questa edizione Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi. E ancora la ballerina per una notte Giovanna Ralli e nel ruolo di opinionisti confermati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra.

Ci sarà poi un’emozionante intervista a Rosanna Banfi, insieme a suo papà Lino. E ancora in studio con Mara Venier per promuovere il suo libro “Dolce e crudele” arriva Anthony Delon: con lui si parlerà anche del famoso padre di Anthony, ovvero Alain Delon e della mamma Nathalie, scomparsa ad inizio 2021. Marco Giallini parlerà del suo ultimo film “Il principe di Roma”. E ancora Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, regista ed interprete della miniserie in arrivo su Rai 1 da lunedì sera “Esterno notte”, dedicata al rapimento e all’uccisione del grande statista democristiano Aldo Moro. Quindi per la musica in studio Franco Ricciardi che lancerà il suo nuovo singolo “Je” e Marina Occhiena.

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 13 novembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.