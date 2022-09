Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 settembre 2022

Torna oggi, 11 settembre 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 11 settembre 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 11 settembre

Oggi, 11 settembre 2022, torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Nel primo appuntamento della nuova stagione, condotta per la 14esima volta da Mara Venier, ci sarà Loretta Goggi, per una lunga e commovente intervista. In studio, per parlare del tema della violenza sulle donne, Stefania Matteuzzi, sorella della povera Alessandra Matteuzzi, barbaramente uccisa dal suo stolker a Bologna. Tra gli ospiti della prima puntata, Mara Venier accoglierà anche gli amici Alberto Matano, Andrea Sannino con Franco Riacciardi, questi ultimi protagonisti insieme alla conduttrice della nuova sigla di Domenica in.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 l’11 settembre 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.