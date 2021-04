Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 4 aprile 2021

Torna oggi, 4 aprile 2021 (giorno di Pasqua), Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 4 aprile 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 4 aprile

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi – domenica di Pasqua – Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. Presenti il sottosegretario alla Sanità Professor Pierpaolo Sileri ed il Professor Francesco Le Foche, che faranno il punto sulla situazione odierna. Quindi video e voce a due amiche di Mara ovvero Katia Ricciarelli e Giovanna Ralli. Tra gli ospiti di Domenica In anche: Orietta Berti, Romina Power, Cristiano Malgioglio e il conduttore di Tv8 Enrico Papi. Torna poi dopo la brutta esperienza con il Covid il brillante comico ed imitatore Vincenzo De Lucia.

