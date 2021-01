Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 31 gennaio 2021

Torna oggi, 31 gennaio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 31 gennaio 2021 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 31 gennaio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata, per parlare dell’emergenza Covid, il consulente del Ministro della Salute Walter Riccardi. Presente anche il giornalista Roberto Poletti. Tornano dopo tanto tempo in tv due protagonisti della televisione italiana di qualche tempo fa. In primis Alessandra Martines, che ricordiamo nel cast fisso di Pronto chi gioca, il varietà del mezzogiorno di Rai 1 condotto da Enrica Bonaccorti e l’anno seguente insieme a Lorella Cuccarini nella storica Fantastico 7, una delle edizioni più belle, condotta e diretta da Pippo Baudo. E ancora l’attore Kabir Bedi, per tutti il volto di Sandokan, il celebre film per la tv della Rete 1 tratto dai romanzi di Emilio Salgari.

Per lo spazio musicale, troviamo tra gli ospiti di Domenica In di oggi, secondo le anticipazioni, la grande Ornella Vanoni e Mario Biondi. In studio con Mara Venier, secondo le anticipazioni, Caterina Balivo, conduttrice e uno dei giudici della nuova edizione de Il cantante mascherato. Infine tra gli ospiti di Domenica In anche l’amatissima Antonella Clerici, tornata a presiedere il mezzogiorno di Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 31 gennaio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

