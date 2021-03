Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 marzo 2021

Torna oggi, 21 marzo 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 21 marzo 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 21 marzo

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier, che vedrà tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, con un ospite di grande prestigio, ovvero il ministro della Salute Roberto Speranza, per commentare questo drammatico anno segnato dalla pandemia. Tra gli ospiti della puntata, secondo le anticipazioni, ci saranno il Professor Francesco Le Foche, Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek. E ancora le infermiere dell’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, quindi la moglie del Sottufficiale deceduto dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca.

E ancora nella puntata di oggi, per lo spazio post-Sanremo, in studio il cantante Bugo, l’attrice Matilda De Angelis, i Coma Cose, Madame e Ghemon. Collegamento poi con Erminia e Luca Manfredi, moglie e figlio del grande attore romano Nino Manfredi di cui si ricorda proprio in questi giorni il centenario della sua nascita.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 21 marzo 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

