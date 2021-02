Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 febbraio 2021

Torna oggi, 21 febbraio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 21 febbraio 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 21 febbraio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier, che vedrà tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, con l’attenzione degli esperti che negli ultimi giorni si è spostata soprattutto sul diffondersi delle varianti, tanto che qualcuno come il professor Ricciardi ha avanzato l’ipotesi di un nuovo lockdown. Fra gli ospiti di questo blocco il professor Matteo Bassetti, il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Domenica In, alla pagina del cinema. In studio con Mara Venier le attrici Ornella Muti, Laura Chiatti, Luisa Ranieri e Chiara Francini, l’attore, regista e sceneggiatore Carlo Verdone. Per la pagina musicale, super ospite è Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, che ha da poco lanciato il suo nuovo singolo Inuyasha. Infine, dopo il grande successo della scorsa settimana con l’imitazione di Barbara D’Urso, torna in studio Vincenzo De Lucia. Chi interpreterà questa volta? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi pomeriggio.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 21 febbraio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 20 febbraio: A grande richiesta, C’è Posta per Te, Minions Capone: tutto quello che c’è da sapere sul film Minions: tutto quello che c’è da sapere sul film