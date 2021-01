Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 gennaio 2021

Torna oggi, 17 gennaio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 17 gennaio 2021 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 17 gennaio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di questa puntata grande attesa per l’intervista a Lapo Elkann. Un racconto e una confessione di tutta la sua vita, compresi i momenti più difficili legati alla droga. Spazio come di consueto agli aggiornamenti sull’emergenza Covid con l’intervento del commissario straordinario Domenico Arcuri.

La pagina di spettacoli si apre con la grande Gina Lollobrigida, un’attrice senza tempo con tante cose da raccontare. E ancora, tra gli ospiti di Domenica In di oggi, il soprano e personaggio tv Katia Ricciarelli, mentre per il lancio della nuova fiction Mina Settembre, in onda questa sera su Rai 1, l’attrice e cantante napoletana Serena Rossi. Per la musica contemporanea in studio con Mara il cantante Alberto Urso.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 17 gennaio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

