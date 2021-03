Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 marzo 2021

Torna oggi, 14 marzo 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, post Festival, la puntata andrà in onda da Sanremo e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 14 marzo 2021 su Rai 1.

Puntata a rischio

Non è del tutto detto che la puntata di oggi vada in onda. Il gruppo di lavoro del programma, secondo quanto riporta TvBlog, nei giorni scorsi – durante il soggiorno sanremese – è venuto a contatto con una persona che poi è risultata positiva al Covid. Di conseguenza tutto il team che confeziona la trasmissione presente a Sanremo, conduttrice compresa, è stato sottoposto in questi giorni a tutta una serie di tamponi, risultati negativi, compreso quello di Mara, tranne quello di una persona. Ora il protocollo aziendale richiede un nuovo tampone per tutto il gruppo di lavoro di Domenica in per la giornata di sabato, al termine del quale si deciderà se andare in onda 24 ore dopo per la ventisettesima puntata.

Domenica In: gli ospiti della puntata di oggi, 14 marzo

Ma quali sono gli ospiti di oggi a Domenica In? Dopo gli ottimi ascolti della scorsa puntata, quella del post Sanremo, gli autori del programma hanno deciso di puntare ancora sul Festival: oggi si ripartirà infatti con alcuni dei cantanti che hanno partecipato all’edizione numero 71 della celebre kermesse canora: Arisa, Noemi, Annalista e Aiello. In collegamento da Milano Ermal Meta, poi di stretta attualità il consueto aggiornamento sulla situazione sanitaria con i Professori Sileri e Bassetti.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 14 marzo 2021 dalle ore 15,30. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

