Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 1 novembre 2020

Torna oggi, 1 novembre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 1 novembre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 1 novembre

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti Beppe Fiorello che insieme a Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo è Ballerino per una notte nella puntata di Ballando con le stelle del 31 ottobre. L’attore inoltre è protagonista della nuova fiction di Rai 1, Gli orologi del diavolo, in onda da lunedì 2 novembre per quattro sere.

Il fratello di Rosario Fiorello interpreta Marco Merani, un motorista nautico che viene tentato da alcuni narcotrafficanti che gli fanno una proposta molto allettante che mette alla prova la sua onestà. Ospite di Mara Venier, secondo le anticipazioni di Domenica In, anche Giorgio Panariello. L’attore e comico toscano si racconterà in una lunga chiacchierata, svelando particolari inediti della sua vita privata e professionale.

Panariello inoltre è uno dei giudici di Tale e Quale Show, la trasmissione del venerdì sera di Rai 1, che sta andando in onda con la conduzione da casa di Carlo Conti, risultato positivo al Covid. Tra gli ospiti di domenica 1 novembre anche Max Pezzali, in uscita con il suo nuovo disco, ed il consueto talk show dedicato a Ballando con le stelle che vedrà protagonisti Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni ed in collegamento Vittoria Schisano e Costantino Della Gherardesca.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 1 novembre 2020 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 31 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales Ballando con le Stelle 2020: eliminati e classifica settima puntata oggi, 31 ottobre Canterville – Un fantasma per antenato: trama, cast e streaming del film