A che ora inizia Domenica In con i cantanti di Sanremo 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la puntata speciale di Domenica In di oggi – 7 marzo – con i cantanti di Sanremo 2021? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi andrà in onda dalle ore 15,30 alle ore 20; oltre quattro ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello a poche ore dalla finale.

I cantanti del Festival di Sanremo 2021

Quali sono i cantanti di Sanremo 2021 che prenderanno parte alla puntata di oggi di Domenica In? Ecco la lista completa:

Ghemon

Gaia

Irama

Gio Evan

Ermal Meta

Fulminacci

Francesco Renga

Extraliscio e Davide Toffolo

Colapesce e Dimartino

Malika Ayane

Francesca Michielin e Fedez

Willie Peyote

Orietta Berti

Arisa

Bugo

Maneskin

Madame

La rappresentante di lista

Annalisa

Coma Cose

Lo Stato Sociale

Random

Max Gazzè

Noemi

Fasma

Aiello

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2021? Il programma vi aspetta su Rai 1 il 7 marzo 2021 dalle ore 15,30. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

