A che ora inizia Domenica In: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In: l’orario di messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In, lo storico programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il programma nel 2020-2021 inizia alle ore 14 in punto e finisce intorno alle ore 17,15 per dare spazio prima al Tg1 poi a Da noi… a ruota libera. Durante lo show vengono ospitati tanti artisti italiani e non che si raccontano con la Zia Mara.

Streaming e tv

Dove vedere Domenica In in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica pomeriggio alle ore 14 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi, 10 gennaio 2021 Ascolti tv sabato 9 gennaio: Affari Tuoi, C’è Posta per Te, Kung Fu Panda Affari Tuoi – Viva gli sposi: quante puntate, durata e quando finisce