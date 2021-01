Doctor Strange: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 24 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Doctor Strange, film del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. Il film è stato scritto da Derrickson e C. Robert Cargill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Katmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi zeloti fanno irruzione nel complesso di Kamar-Taj e uccidono il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi. Il gruppo ruba alcune pagine di uno dei libri proibiti dell’Antico, un potente stregone immortale che insegna le arti mistiche ai suoi allievi, tra cui lo stesso Kaecilius. L’Antico insegue i traditori, ma Kaecilius riesce a fuggire portando con sé alcune pagine del libro. Il dottor Stephen Strange è il miglior neurochirurgo del mondo. Viene tuttavia coinvolto in un incidente automobilistico che compromette le sue mani. La sua ex fidanzata e collega di lavoro Christine Palmer cerca di aiutarlo ad accettare la sua condizione, ma Strange l’allontana. Dopo mesi impiegati per trovare un modo per recuperare il pieno controllo delle mani e dopo aver dilapidato il suo patrimonio, Strange viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, un paraplegico misteriosamente in grado di camminare. Pangborn invita Strange a raggiungere Kamar-Taj, dove incontra un altro discepolo dell’Antico, Karl Mordo. L’Antico introduce Strange al mondo della magia e delle dimensioni alternative e, nonostante l’iniziale diffidenza, acconsente a istruirlo.

Doctor Strange: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Doctor Strange, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Benedict Cumberbatch: Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor: Karl Mordo

Rachel McAdams: Christine Palmer

Benedict Wong: Wong

Michael Stuhlbarg: Nicodemus West

Benjamin Bratt: Jonathan Pangborn

Scott Adkins: Lucian

Mads Mikkelsen: Kaecilius

Tilda Swinton: Antico

Streaming e tv

Dove vedere Doctor Strange in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

