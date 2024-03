Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 7 marzo

Questa sera, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio 15, intitolato Quello che si deve fare, siamo nel marzo 2011. Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un’inaspettata notizia dall’America riaccende le speranze. In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringerà qualcuno a un terribile compromesso. Nel frattempo, a Lorenzo viene affidato il signor Gianfranco, un paziente arrivato da una RSA a cui è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive.

Nell’episodio 16, l’ultimo della stagione, intitolato Liberi, in reparto è arrivato il momento della verità. Mentre Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra, Doc deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. È convinto che non possa andare peggio di così almeno fino a quando viene ricoverato l’uomo responsabile di tutto. Il suo peggior nemico.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andre Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Giacomo Giorgio: Federico Lentini

Laura Cravedi: Martina Cravelli

Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.