Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Questa sera, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio 13, intitolato Legàmi, Giulia è in crisi. Manca pochissimo tempo alla scadenza della consegna della ricerca, ma non riesce più a concentrarsi sul suo lavoro. Anche Andrea Fanti ha la testa per aria. Fa sempre più fatica a gestire tutti i suoi impegni. All’orizzonte una decisiva riunione con i finanziatori. Inoltre, la figlia Carolina decide di restare per qualche giorno in città. Il team si riunisce quando in ospedale arriva una paziente speciale, è la sorella di Lin. La specializzanda si vedrà costretta a fare i conti con il passato della sua famiglia e ad affrontare il rapporto conflittuale con il padre.

Nell’episodio 14, intitolato Vivere, Giulia è a un bivio. Dovrà prendere una decisione che riguarda la sua sfera personale che avrà conseguenze anche sulla sua carriera. Damiano si prende cura di Elisabetta. Riccardo si occuperà di un caso molto delicato che lo costringerà a fare i conti con il ricordo di Alba. Lin e Federico continuano a lavorare sul database, ma proprio grazie a loro, Doc si avvicina pericolosamente alla verità che Agnese gli ha sempre tenuto nascosta.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andre Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Giacomo Giorgio: Federico Lentini

Laura Cravedi: Martina Cravelli

Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.