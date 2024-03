Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata, 7 marzo

Stasera, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Al suo fianco confermati Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio e Marco Rossetti. Nel corso della stagione il reparto si arricchirà poi con l’arrivo di tre specializzandi promettenti: Federico, Martina e Lin… Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Doc – Nelle tue mani 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Doc – Nelle tue mani 3, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: 16 episodi). La prima andrà in onda giovedì 11 gennaio 2024; l’ottava e ultima giovedì 7 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):