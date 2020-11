Doc – Nelle tue mani 2, la seconda stagione si farà: le anticipazioni

Questa sera, 19 novembre, abbiamo assistito al finale di stagione di Doc – Nelle tue mani, ma è prevista una seconda (2) stagione? I risultati auditel ottenuti dalla serie sono stati a dir poco eccezionali con la fiction che ha toccato la soglia degli 8 milioni di spettatori arrivando a quota 33 per cento di share. Numeri da capogiro che ovviamente fanno già pensare ad una seconda stagione della serie tv. A confermare che Doc – Nelle tue mani non finirà qui ma che godrà di una seconda stagione è stato lo stesso protagonista, Luca Argentero.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni l’attore ha voluto rassicurare il pubblico: “Da grande appassionato di serie, vedere finire una storia è bellissimo ed è il completamento di un percorso, ma alcune porte rimarranno aperte, quindi…”. Una conferma insomma che le vicende proseguiranno, anche perché Andrea Fanti “a me manca già. Io l’ho salutato qualche mese fa quando abbiamo finito di girare, ma credo sia solo un arrivederci”. Insomma, per quanto riguarda la seconda (2) stagione di Doc – Nelle tue mani “gli sceneggiatori sono al lavoro sui nuovi episodi”. Parola di Luca Argentero.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni sulla seconda (2) stagione di Doc – Nelle tue mani, ma il cast? Al momento non sappiamo se saranno confermati (molto probabile) o meno tutti gli attori. Di certo rivedremo Luca Argentero. Di seguito gli altri protagonisti della fortunata serie tv:

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Gianmarco Saurino: Lorenzo Lazzarini

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Simona Tabasco: Elisa Russo

Raffaele Esposito: Marco Sardoni

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Alberto Boubakar Malanchino: Gabriel Kidane

Silvia Mazzieri: Alba Patrizi

Beatrice Grannò: Carolina Fanti

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Luca Avagliano: Renato

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni e cast della prossima (la seconda – 2) stagione di Doc – Nelle tue mani, ma dove vedere o rivedere le puntate in diretta tv, streaming live e in replica? La seconda parte della serie tv va è stata mandata in onda dal 15 ottobre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1. Vi siete persi qualche episodio o volete recuperarlo per rivederlo? Tranquilli. Su RaiPlay è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse grazie alla funzione on demand.

