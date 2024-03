Doc 4 si farà? Le anticipazioni sulla quarta stagione

Ci sarà Doc 4? La popolare serie con Luca Argentero va in onda questa sera, 7 marzo 2024, con l’ultima puntata della terza stagione. Una fiction di grande successo, come testimoniano gli ascolti record anche di questi episodi, che superano spesso i cinque milioni di spettatori. Si tratta infatti di una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Iniziamo col dire che al momento in cui scriviamo Rai Fiction non ha ancora ufficializzato il rinnovo per la quarta stagione. Ma potremmo dire che manca davvero solo l’ufficialità, perché Doc è ormai una delle punte di diamante della tv pubblica. La direttrice Maria Pia Ammirati nei mesi scorsi si è lasciata scappare non solo che la serie tv prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) è di fatto confermata, ma che Luca Argentero continuerà ad essere a capo del cast.

Lo stesso attore recentemente ha confermato la sua intenzione di tornare a vestire i panni del Dott. Andrea Fanti: “La decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa”, ha spiegato Argentero.

Se lui ci sarà, bisognerà poi capire chi farà parte del cast di Doc 4, da Matilde Gioli a Sara Lazzaro, da Pierpaolo Spollon a Giovanni Scifoni, senza dimenticare le new entry della terza stagione, ovvero Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong. Quando uscirà Doc 4? Se la scrittura della nuova stagione inizierà in primavera, i prossimi episodi potrebbero vedere la luce su Rai 1 nel 2026, dopo un 2025 sul set.