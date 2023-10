D.N.A. – Decisamente non adatti: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 ottobre 2023, alle ore 21.20 su Sky Cinema Uno va in onda il film DNA – Decisamente non adatti, pellicola del 2020 diretta e con protagonisti Lillo e Greg. Una divertente commedia per tutta la famiglia. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Il film, diretto e interpretato da Lillo e Greg, vede protagonisti i due nei panni di due ex compagni di scuola ai tempi delle elementari che si rivedono dopo molti anni. I due, diversi in tutto, hanno però una cosa in comune: sono entrambi insoddisfatti e desiderosi di migliorare le loro esistenze. Decidono così di sottoporsi a un esperimento scientifico che permetta loro di scambiarsi il codice genetico e, sperabilmente, anche lo stile di vita. Un nuovo stile di vita a cui sembrano Decisamente Non Adatti…

D.N.A. – Decisamente non adatti: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Lillo, Greg, Anna Foglietta, Simone Colombari, Stefano De Sando, Alessio Di Domenicantonio, Federico Jahier, Karl Kranz, Marco Marzocca, Fabrizio Sabatucci, Gianni Fantoni, Emanuele Salce, Massimiliano Vado, Luciano Miele, Giancarlo Ratti, Lorenzo Gioielli, Chiara Sani, Federica Cifola. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Lillo: Nando “Bulldogghe”

Greg: Ezechiele Annicchiarico

Anna Foglietta: Elena / Renata / Jessicah

Stefano De Sando: Rodomonti

Simone Colombari: Karl Kranz

Alessio Di Domenicantonio: Nando da bambino

Federico Jahier: Ezechiele da bambino

Marco Marzocca: Piattola

Max Paiella: Tarzanello

Lallo Circosta: Mecojo

Fabrizio Sabatucci: Trepalle

Gianni Fantoni: Luigi De Fazio

Emanuele Salce: dottor Astinolfi

Massimiliano Vado: Enzo il negoziante

Luciano Miele: giornalaio

Mario Patanè: signore in libreria

Giancarlo Ratti: preside

Lorenzo Gioielli: professor Anselmo Gherardini

Vania Della Bidia: infermiera sexy

Chiara Sani: Pamela Debori

Federica Cifola: professoressa

Desirè De Luca: Alessia

Streaming e tv

Dove vedere DNA in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Cinema Uno questa sera, 4 ottobre 2023, alle ore 21.15. Anche in streaming su Sky Go e NOW.