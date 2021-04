Divorzio a Las Vegas: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Divorzio a Las Vegas è il film del 2020 con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in onda in prima visione questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Una divertente commedia scritta e diretta da Umberto Carteni. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Divorzio a Las Vegas? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Protagonisti di questa commedia on the road sono Lorenzo ed Elena, interpretati da Giampaolo Morelli e Andrea Delogu. I due si conoscono da ragazzi durante una vacanza in Nevada e, in preda all’euforia di una notte brava, decidono di pronunciare il fatidico sì in quel di Las Vegas, salvo poi prendere ognuno la propria strada e dimenticarsi di quel divertente siparietto americano.

Peccato, però, che il matrimonio risulti effettivamente valido. E così, a distanza di anni, Elena si ritrova ad affrontare questo “piccolo” inconveniente al momento di convolare a nozze con un uomo ricco e brillante. A farle presente il cavillo è la sua amica avvocata Sara, che la informa di come lei risulti tecnicamente sposata proprio a Lorenzo. Ecco quindi che i due si ritrovano per cercare di mettere una pezza a questa imbarazzante situazione.

Divorzio a Las Vegas: il cast completo

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Divorzio a Las Vegas? Oltre ai due protagonisti Andrea Delogu e Giampaolo Morelli, altri attori amati dal pubblico come Ricky Memphis, Gian Marco Tognazzi e Grazia Schiavo. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Giampaolo Morelli: Lorenzo

Andrea Delogu: Elena

Ricky Memphis: Lucio

Gianmarco Tognazzi: Giannandrea

Grazia Schiavo: Sara

Vincent Riotta: Giudice

Luca Vecchi: Tullio

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film, dal 12 aprile 2021 in prima visione su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Divorzio a Las Vegas in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 aprile 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.

