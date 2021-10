Divine – La fidanzata dell’altro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Divine – La fidanzata dell’altro, film diretto da Jan Schomburg con Matilda De Angelis e Callum Turner dalla durata di 91 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gregory Spring è un giornalista televisivo inglese inviato a Roma per documentare la complessa procedura delle elezioni papali. È molto amato dalle spettatrici ma non si è mi innamorato, vive secondo la filosofia per cui la felicità arriva a chi non si aspetta nulla dalla vita, e naturalmente non è credente. Maria invece sta per farsi suora: le mancano tre giorni al noviziato, cosa che fa inorridire sua madre, comunista radical chic con un attico dalla vista mozzafiato. Proprio il terrazzo di quell’attico diventa il set delle telecronache di Gregory e lui e Maria sono destinati a innamorarsi. Ma la ragazza è già promessa all’Altissimo, che fa sapere a Gregory di non essere affatto intenzionato a farsi da parte: dunque colpisce il ragazzo con una serie di catastrofi ogni volta che prova ad avvicinarsi a Maria.4

Divine – La fidanzata dell’altro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Divine – La fidanzata dell’altro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Matilda De Angelis

Callum Turner

Paolo Bonacelli

Ronke Adekoluejo

Tommaso Ragno

Streaming e tv

Dove vedere Divine – La fidanzata dell’altro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 5 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.