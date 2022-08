D’Iva: anticipazioni e ospiti della seconda puntata dello show di Iva Zanicchi in replica su Canale 5

Questa sera, lunedì 22 agosto 2022, torna in replica D’Iva, il programma che celebra la carriera della Zanicchi. Il format è stato lanciato nel 2021 con la prima edizione composta soltanto da due episodi. Il primo è tornato in replica il 15 agosto, il secondo invece è atteso proprio per questa sera e in prima serata su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata? E gli ospiti attesi?

Anticipazioni seconda puntata: gli ospiti

Una seconda puntata dedicata alla strabiliante carriera di Iva Zanicchi, a cui si ispira anche il titolo del programma. Perché è una vera e propria Diva quella sul palcoscenico, che intrattiene il pubblico e gli ospiti dal vivo, con anni di musica alle spalle e altri davanti a sé. Il programma messole a disposizione da Mediaset è un modo per ripercorrere i successi dei suoi anni tra duetti musicali, aneddoti di vita sia professionale che privata fino agli ospiti in sala. Si parlerà dei Festival di Sanremo a cui ha partecipato, delle esibizioni a Madison Square Garden di New York e ad accompagnarla ci saranno tantissimi ospiti. Tra questi troviamo Gerry Scotty, Rita Pavone che per l’occasione canterà anche. E poi troveremo Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio e Virginia Catellani, sua nipote.

D’Iva streaming e TV

Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in replica lunedì 22 agosto 2022 alle ore 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Tutto ciò che occorre fare è registrarsi anche tramite social quindi Facebook o Google. Una volta effettuato il login si potrà scegliere il canale o il programma di interesse. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione on demand, che permette di recuperare le puntate già andate in onda.