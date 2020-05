Disney+, il catalogo di giugno 2020: film e serie in uscita

Disney+ è arrivato in Italia già da qualche mese, cercando di sbaragliare la concorrenza che inizia a diventare molto forte. Sgomitando tra Netfilx, Amazon, AppleTv, TimVision e tante altre realtà in streaming, la Disney ha voluto puntare sull’home made, tutti i suoi prodotti raccolti su un’unica piattaforma. Prima che fosse lanciato Disney+, i prodotti Disney, Pixar, Marvel etc erano infatti sparpagliati nelle diverse piattaforme streaming ma, da marzo, anche in Italia è arrivato Disney+ con tutti i film di sua produzione. E così, ogni mese, tra novità originali in arrivo e film di repertorio, vediamo cosa ci aspetta per giugno 2020.

Arriva Disney+ in Italia

Disney+, il catalogo di giugno 2020: le serie tv e i film

Spazio a Star Wars. Arrivano nuovi episodi per la serie The Mandalorian, ambientato nell’universo di Guerre Stellari. O, meglio, arriva una docuserie che esplora i processi di realizzazione della serie televisiva. Su Disney+ arrivano quindi tre episodi di Disney Gallery: The Mandalorian. Il sesto, il settimo e l’ottavo episodio andranno in onda con i titoli Process, Score e Connection e saranno disponibili su Disney+ rispettivamente dal 5, 12 e 19 giugno.

In più, il 5 giugno arriva anche il finale di stagione di Encore, il reality show musicale con protagonista Kristen Bell. Nella stessa data, arriva anche il sesto episodio de Il mondo Disney mai visto, intitolato Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway.

Un film attesissimo invece è Artemis Fowl, film ispirato ai primi due omonimo romanzi della saga di Eoin Colfer, genere fantasy, in arrivo in streaming dal 12 giugno.

Nella stessa data, arriverà anche Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il mare dei Mostri e Toy Story of Terror.

Il 19 giugno invece è la volta di X Men: Dark Phoenix, il film Marvel dedicato a uno dei personaggi più amati della saga degli X Men, ispirato alla saga della Fenice Nera.

Il 26 giugno invece arrivano Gli Incredibili 2, così come Frozen 2: Dietro le quinte, un documentario che permetterà di esplorare i segreti della realizzazione dell’amatissimo film d’animazione.

