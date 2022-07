Disastro a Cloudy Mountain: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Disastro a Cloudy Mountain, film del 2021 diretto da Li Jun con Yilong Zhu, Zhi-zhong Huang, Shu Chen (III), Junyan Jiao, Taishen Cheng. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando un tunnel sta per essere completato dopo dieci anni di lavori, viene colpito dai cambiamenti geologici globali: una serie di disastri come fessure del terreno, terremoti, frane e così via. Sono in gioco il tunnel e l’intera contea. Lao Hong e Xiao Hong, padre e figlio, riusciranno a sopravvivere?

Disastro a Cloudy Mountain: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Disastro a Cloudy Mountain, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yilong Zhu: Hong Yizhou

Zhi-zhong Huang: Hong Yunbing

Shu Chen: Ding Yajun

Junyan Jiao: Lu Xiaojin

Taisheng Chen: He Gong

Ge Wang: Chu Zhong

Siyu Lu: Li Xiaojian

Jiantao Hong: Director Wang

Zhou Xiaoou: Zhou Ming

Bin Zi: Xu Jiang

Streaming e tv

Dove vedere Disastro a Cloudy Mountain in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 luglio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.