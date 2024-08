Din don – Quando meno te lo aspetti: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 2 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din don – Quando meno te lo aspetti, film diretto da Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli e Andrea Dianetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio fra Luna e Luigi, in canonica piomba a sorpresa Angelo, il fratello gemello del vescovo, che ha intenzione di recuperare un’eredità che non ha ancora intascato: 12 lingotti d’oro. Anche Don Donato si unisce alla ricerca, ma lo zio vescovo, assente perchè in missione a Roma, dove li avrà nascosti?

Din don – Quando meno te lo aspetti: il cast

Abbiamo visto la trama di Din don – Quando meno te lo aspetti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Marco Milano, Nicole Murgia, Marina Marchione, Marco Stabile.

Streaming e tv

Dove vedere Din don – Quando meno te lo aspetti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.