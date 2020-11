DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 novembre 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2020, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 3 novembre

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, dell’emergenza Coronavirus con la seconda ondata che ha portato tanti nuovi casi nel nostro Paese e il nuovo Dpcm. I provvedimenti adottati serviranno a invertire l’andamento della curva? E quanto impatteranno sul tessuto economico? A che punto è la corsa al vaccino che Conte ha annunciato? Quali aiuti metterà in campo il governo (il decreto Ristoro) per aiutare le categorie più colpite, come chi lavora in bar e ristoranti? Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e con la satira di Neri Marcorè. Appuntamento dunque stasera, 3 novembre, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

Durata: cambio di programmazione

La puntata di oggi – 3 novembre – di DiMartedì finirà prima del solito. Invece di “chiudere” alle ore 00,50, Floris saluterà il pubblico a mezzanotte. Pochi istanti dopo infatti partirà lo Speciale Tg – La7 – Elezioni Americane 2020, la maratona condotta da Enrico Mentana che seguirà tutti gli sviluppi dagli Stati Uniti sulla sfida Trump-Biden. Quale sarà il nuovo presidente americano?

Neri Marcorè

Questa sera, martedì 3 novembre 2020, tornerà a DiMartedì – come detto – anche Neri Marcorè con la sua copertina. L’attore e comico prende il posto di Gene Gnocchi passato a Fuori dal Coro. Grande attesa per la sua riuscitissima imitazione del premier Giuseppe Conte, mentre in passato Marcorè aveva imitato tra gli altri Maurizio Gasparri, Pier Ferdinando Casini e Alberto Angela. Presto potremmo vedere anche nuove maschere. Fin dai tempi di Ballarò su Rai 3, le trasmissioni di Floris hanno rappresentato quasi un passaggio obbligato, e fortunato, per buona parte dei big della comicità italiana degli ultimi vent’anni, da Maurizio Crozza a Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Gene Gnocchi, Paolo Rossi e molti altri.

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

