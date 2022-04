DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 aprile 2022, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 26 aprile 2022, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Covid, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 aprile 2022, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 aprile

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà ampiamente della situazione in Ucraina, dove la guerra prosegue senza sosta da ormai più di due mesi. Il conflitto rischia di allargarsi ad altri Paesi come la Moldavia? Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov ha parlato del reale pericolo di una terza guerra mondiale. Quali le contromosse dell’Europa e dell’Occidente? Le sanzioni stanno dando i frutti sperati? Sono sufficienti? Verso che direzione sta andando questo conflitto? Quanto ancora durerà l’assedio e come procede lo scontro sul campo? Aggiornamenti in tempo reale, analisi, commenti e collegamenti in diretta con le zone del conflitto. Tra le conseguenze, la crisi energetica e quella umanitaria. E poi il ruolo della politica e le diverse opinioni dei partiti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 26 aprile 2022, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris ci saranno:

Bruno Tabacci

Beatrice Lorenzin

Alessandro Di Battista

Nona Mikhelidze

Edward Luttwak

Giampietro Massolo

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.