DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 aprile, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 20 aprile 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 aprile 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 20 aprile

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. Al centro dell’attenzione la campagna vaccinale. Riusciremo a raggiungere delle 500mila dosi somministrate al giorno entro fine mese? Queste sono settimane decisive nella lotta alla pandemia. Oltre all’accelerazione del piano vaccini, il governo dovrà presenterà a Bruxelles il Recovery Plan, decisivo per la ripartenza economica del Paese.

Inoltre il premier Draghi ha annunciato una serie di riaperture a partire dal prossimo 26 aprile. Ripartono le scuole in presenza al 100% in zona gialla e arancione, sarà inoltre possibile assistere a spettacoli ed eventi o andare a mangiare fuori sia a pranzo che a cena purché all’aperto. Il presidente del Consiglio parla di un “rischio ragionato”, necessario per dare una boccata d’ossigeno alle categorie più colpite economicamente. Intanto il governo ha stanziato altri 40 miliardi attraverso lo scostamento del deficit. Spazio poi ai temi politici, con gli scontri tra “aperturisti” e “rigoristi”, così come ci sarà probabilmente modo di parlare delle polemiche sul video di Beppe Grillo con il quale ha difeso il figlio.

Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 13 aprile, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris ci saranno:

In aggiornamento

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Una pezza di Lundini: torna lo show comico su Rai 2 con la seconda stagione Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della sesta e ultima puntata Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 aprile su Rai 3