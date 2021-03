DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 marzo, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 marzo 2021, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 16 marzo 2021, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 marzo

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. Il blocco precauzionale del vaccino AstraZeneca rischia di creare ulteriori ritardi nella campagna vaccinale. Quali decisioni verranno prese? Cosa dovrà fare chi ha già ricevuto la prima dose? Quali sono i potenziali rischi? Intanto ci si prepara a una Pasqua blindata, con mezza Italia in zona rossa e il resto in arancione, ad eccezione della Sardegna. Il diffondersi delle varianti infatti ha fatto crescere in maniera preoccupante la curva epidemiologica. Continua inoltre il dibattito tra i partiti, con il Pd che ha eletto Enrico Letta come nuovo segretario.

Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 16 marzo, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Tra gli ospiti di stasera di Giovanni Floris:

In aggiornamento

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Makari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della fiction Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 16 marzo su Rai 3 Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti della settima puntata del 16 marzo