Diabolik: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 2 maggio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Diabolik, film italiano del 2021 diretto dai Manetti Bros. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e pone l’attenzione sul primo incontro tra il celebre ladro e la sua compagna e complice Eva Kant, avvenuto nel terzo albo della serie originale, L’arresto di Diabolik. Si tratta della seconda trasposizione cinematografica per il personaggio, dopo il film omonimo del 1968 diretto da Mario Bava. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Clerville, anni Sessanta. La città è terrorizzata da un ladro tanto spietato quanto inafferrabile. Nessuno conosce la sua identità e il suo viso, di lui si conosce solo il soprannome Diabolik e l’unica certezza è che chiunque abbia a che fare con lui muore. All’insaputa di tutti Diabolik vive sotto l’identità di Walter Dorian in una elegante villa in compagnia della sua fidanzata Elisabeth Gay, totalmente ignara della sua doppia vita e che lo crede spesso assente per imprecisati “motivi di affari”. Un giorno in città arriva la bella e ricca Lady Eva Kant, portando con sé un prezioso gioiello, il Diamante Rosa, su cui Diabolik mette presto gli occhi. Mentre Lady Kant alloggia nel miglior albergo della città Diabolik decide di tentare il colpo: uccide e si sostituisce al cameriere che il direttore aveva messo al servizio della donna e riesce a introdursi nella sua suite, ma proprio mentre apre la cassaforte viene colto sul fatto da Lady Kant, e dopo averle puntato un coltello al collo ella, per nulla terrorizzata, lo informa che il diamante è falso. L’originale lo ha venduto da tempo, insieme a tante altre cose, per pagare delle persone che la ricattavano poiché in possesso di informazioni compromettenti su di lei. Diabolik non le crede ma Eva, per tutta risposta, lo sfida a farlo esaminare. Incredulo e irritato Diabolik prende il gioiello avvertendola che se avesse tentato di ingannarlo sarebbe tornato per ucciderla. Per contro Eva gli chiede di riportarle il brillante una volta appurato il falso, perché ne ha bisogno per i suoi eventi mondani (non volendo far nascere indiscrezioni sulla sua reale situazione finanziaria). Rientrato nel suo covo, Diabolik esamina il gioiello e si rende conto che Eva gli ha detto la verità: la pietra è un falso, seppur di fattura eccezionale.

Diabolik: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Diabolik, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Marinelli: Diabolik

Miriam Leone: Eva Kant

Valerio Mastandrea: ispettore Ginko

Alessandro Roja: Giorgio Caron

Claudia Gerini: signora Morel

Serena Rossi: Elisabeth

Roberto Citran: direttore dell’albergo

Vanessa Scalera: segretaria di Caron

Pier Giorgio Bellocchio: agente Palmer

Stefano Pesce: procuratore

Massimo Triggiani: avvocato

Daniela Piperno: direttrice della banca

Antonino Iuorio: direttore del carcere

Davide Devenuto: commissario Driskell

Streaming e tv

Dove vedere Diabolik in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.