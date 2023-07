Detective Knight – La notte del giudizio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 6 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Detective Knight – La notte del giudizio, pellicola del 2022 diretta da Edward Drake. Si tratta del primo film della trilogia Detective Knight, l’ultima serie cinematografica interpretata da Bruce Willis prima del ritiro dalle scene. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Detective Knight? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Bruce Willis interpreta il veterano Detective James Knight, dedito alla navigazione per le impegnative strade di Los Angeles, in questo avvincente primo di una trilogia di film. Mentre la città si prepara per Halloween, ladri armati che indossano una maschera feriscono gravemente il partner di Knight (Lochlyn Munro) in una sparatoria a seguito di una rapina. Con Knight all’inseguimento, i banditi fuggono da Los Angeles per New York, dove l’oscuro passato del detective si scontra con il suo caso attuale e minaccia di fare a pezzi il suo mondo… a meno che la redenzione non possa rivendicare Knight prima.

Detective Knight – La notte del giudizio: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Detective Knight? Protagonisti sono Bruce Willis, Beau Mirchoff, Lochlyn Munro, Corey Large, Jimmy Jean-Louis, Michael Eklund.

Streaming e tv

Dove vedere Detective Knight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.