Detective Knight – Giorni di fuoco: trama, cast e trailer del film su Sky Cinema

Detective Knight – Giorni di fuoco è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, 20 agosto 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2022, diretta da Edward Drake. È il secondo film della trilogia Detective Knight, l’ultima serie cinematografica interpretata da Bruce Willis prima del ritiro dalle scene. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il Detective James Knight è detenuto in prigione per eventi precedenti. Durante il periodo natalizio, Knight si trova nel mezzo di un’evasione guidata da un violento fanatico di nome Ricky Conlan (alias The Christmas Bomber) e dai suoi discepoli di Babbo Natale. Raggiunge un accordo per eliminare i terroristi in cambio della sua liberazione e reintegrazione.

Detective Knight – Giorni di fuoco: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonista è Bruce Willis, nella sua ultima serie cinematografica interpretata prima del ritiro dalle scene. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi.

Bruce Willis: James Knight

Lochlyn Munro: Eric Fitzgerald

Corey Large: Mercer

Paul Johansson: Ricky Conlan

John Cassini: sindaco Vassetti

Cody Kearsley: Dajon

Beau Mirchoff: Casey Rhodes

Miranda Edwards: Anna Shea

