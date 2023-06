Desideri mortali: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Desideri mortali è il film in onda questa sera, sabato 24 giugno 2023, alle ore 21.20 in prima serata e in prima visione su Rai 2. La regia è di Devon Downs e Kenny Gage, con protagonisti Danny Kwok-Kwan Chan e Yixi Tao. Di seguito la trama e il cast del film Desideri mortali.

Trama

Il film ha per protagonista la dodicenne Li Xiang (Tao Yixi), una ragazzina appassionata di arti marziali. Li è vittima di bullismo a scuola, il leader del gruppo che l’ha presa di mira è un ragazzino che si chiama Yu Dabao (Shixiao Song). La ragazzina, stanca di farsi maltrattare, decide di diventare campionessa di Kung Fu. Si iscrive a un corso tenuto nella sua scuola, ma affrontare gli altri, tra cui il gruppo di bulli che la tormenta, la spaventa moltissimo.

Suo padre (Danny Kwok-Kwan Chan), sviluppatore di software, crea per lei una realtà virtuale dove potersi allenare. Viene così catapultata in un luogo e un tempo lontani dove si trova una scuola di Kung Fu. Lì incontrerà anche Yu Dabao, suo temibile avversario. Passando dal mondo reale a quello virtuale, Li imparerà tutti i segreti dell’arte marziale. Ma quando durante una sessione virtuale, Li e Yu si trovano a dover affrontare un nemico comune, i due sono posti davanti a una scelta importante. Mettere da parte le divergenze e unire le forze o continuare a lottare l’uno contro l’altra?

Desideri mortali: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Danny Kwok-Kwan Chan, Yixi Tao, Xin Zer Tan, Shixiao Song, Yiming Liao, Jifeng Liang. Il film rappresenta una potente riflessione sulla vulnerabilità delle persone di fronte alle apparenze ingannevoli. Ci invita a interrogarci sulle persone che incontriamo nella vita e sui segreti che possono nascondere dietro una facciata amichevole. “Desideri mortali” è una pellicola che combina sapientemente suspense, emozioni e una trama avvincente per offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente e stimolante.

Streaming e tv

Dove vedere Desideri mortali in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata e in prima TV questa sera, 24 giugno 2023, alle ore 21:20 su Rai 2. Per sintonizzarsi sul canale apposito è necessario accendere la TV e pigiare il tasto 2 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay.