Desconocido – Resa dei conti: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, 20 luglio 2020, va in onda in prima serata su Rai 3 il film Desconocido – Resa dei conti, un thriller adrenalinico diretto da Dani de la Torre e ispirato dal caso spagnolo della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto finanziario ad alto rischio venduto da alcune banche spagnole ai propri clienti senza dar loro alcuna informazione. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Desconocido – Resa dei conti? Scopriamolo insieme.

Trama

Il film del 2015 diretto da Dani de la Torre va in onda questa sera, lunedì 20 luglio 2020, in prima serata su Rai 3 dalle 21.20. La pellicola trae spunto dal caso della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto ad alto rischio che alcune banche spagnole hanno venduto ad ignari clienti. Un thriller che coinvolge e soprattutto fa riflettere sulla spregiudicatezza del sistema bancario e sulle drammatiche conseguenze umane che ne derivano.

Vediamo insieme la trama. Carlos è un rispettato funzionario di banca che ama il suo lavoro e a cui dedica tutta la sua vita. Una mattina, a causa di un imprevisto lavorativo, decide di accompagnare i figli a scuola, sostituendo la moglie che normalmente aveva questo compito. Non appena entra in macchina, però, la sua giornata si trasforma in un incubo. Sul sedile del passeggero squilla un telefonino sconosciuto e la voce dall’altro lato inizia a ricattarlo: l’uomo deve versare una cifra ingente di denaro su un determinato conto, se non lo farà salterà in aria perché sotto i sedili è stata posizionata una bomba controllata a distanza.

Per Carlos, secondo la trama di Desconocido, questo segna l’inizio di una vorticosa corsa contro il tempo e contro un nemico invisibile che, in realtà, sembra conoscere tutto di lui e che non gli darà tregua: per salvare la propria vita, Carlos deve essere disposto a perdere, in poche ore, tutto quello che possiede. Imprigionato tra due fuochi, da una parte il ricattatore e dall’altra la polizia che lo tallona credendolo il vero attentatore, Carlos dovrà cercare di mantenere i nervi saldi, rendendosi finalmente conto della crisi della sua famiglia e della propria disonestà. Un confronto drammatico e imprevisto che lo porterà a focalizzarsi su quelli che sono i valori veri della vita.

Desconocido cast

Tanti gli attori che prendono parte al cast del film Desconocido – Resa dei conti, pellicola del 2015 diretto da Dani de la Torre con Luis Tosar e Javier Gutiérrez. Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Luis Tosar: Carlos

Javier Gutiérrez: Lucas

Marco Sanz: Marcos

Paula del Río: Sara

Goya Toledo: Marta

Fernando Cayo: Espinosa

Elvira Mínguez: Belén

Antonio Mourelos: Ángel

Ricardo de Barreiro: Víctor

María Mera: Julia

Carolina Vázquez: Ana

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Desconocido, il film stasera – 20 luglio 2020 – in prima serata su Rai 3.

Desconocido – Resa dei conti diretta tv e streaming

Come vedere il film Desconocido in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 20 luglio 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming

